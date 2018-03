Domaći film “Zlogonje” nagrađen na prestižnom festivalu TIFF Kids u Torontu

Samo nekoliko dana nakon premijernog prikazivanja, dečiji film “Zlogonje” osvojio je prvu nagradu na TIFF Kids festivalu u Torontu.

Ova topla i poučna filmska priča proglašena je najboljom od strane Žirija mladih koji su izjavili da ovaj film predstavlja veliko iskustvo iz kog svi mogu mnogo da nauče.

– Ovo ostvarenje na bajkovit način prikazuje rađanje prijateljstva i kako se u modernom društvu čuvaju prave porodične vrednosti i naizgled nepremostivi problemi postaju rešivi uz ljude koje voliš – stoji u obrazloženju žirija.

TIFF Kids je festival na kom se prikazuju filmovi namenjeni najmlađoj publici, sastavni je deo jednog od najznačajnijih filmskih festivala na svetu – Toronto International Film Festivala i u periodu od 9. do 18. marta održano je njegovo jubilarno, dvadeseto izdanje.

“Jako sam ponosan na ekipu i naše mlade glumce. Divan je osećaj, zaista nismo ni sanjali da ćemo sa debitantskim filmom završiti na tako velikom festivalu, a kamoli i dobiti nagradu”, izjavio je reditelj filma “Zlogonje” Raško Miljković.

U filmu “Zlogonje” glavne uloge tumače mladi glumci Mihajlo Milavić i Silma Mahmuti, a ostatak ekipe čine Jelena Đokić, Bojan Žirović, Dubravka Kovjanić, Olga Odanović, Jelena Jovanova, Stela Ćetković, Milutin Milošević, Milena Predić i Matija Popović.



Film je nastao pod vođstvom producentkinje Jovane Karaulić i producentske kuće Akcija produkcija, a scenario koji su pisali Marko Manojlović i Miloš Krečković, rađen je po motivima knjige “O dugmetu i sreći” autorke Jasminke Petrović. Koproducent ​na ovom filmskom ostvarenju su kuće This and That iz Beograda kao i Dream Factory iz Makedonije​. Direktor fotografije je Mikša Anđelić, kostimografkinja je Milena Milenković, montažer filma “Zlogonje” je Đorđe Marković, dok je scenograf iskusni Aljoša Spajić.