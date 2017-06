Deset stvari koje uspešni ljudi nikada ne rade

Prema posmatranju uspešnih ljudi, klinički psiholog i autor knjige “Never Go Back: 10 Things You’ll Never Do Again”, dr Henri Klaud otkrio je određena buđenja koja ljudi imaju – u životu i biznisu, tako da se nikada ne vraćaju na stare načine na koje su radili neke stvari.

-Pre nekoliko godina, loša poslovna odluka me je dovela do interesantne diskusije sa mentorom, navodi dr Klaud i dodaje:

-Naučio sam vrednu lekciju na teži način, a on me je uverio da je dobra stvar kada jednom naučite lekciju i više nikada se ne vratite na nju. Pitao sam se – koja su to ključna buđenja kroz koja prolaze uspešni ljudi, a koja zauvek promene način na koji rade određene stvari, koja ih guraju da uspeju u biznisu, vezi i životu? Počeo sam da proučavam ova buđenja, ispitujući ih već godinama, ističe dr Klaud.

Ne vraćajte se na staro

Bilo da je reč o poslu ili emotivnoj vezi prekinutoj zbog dobrog razloza, ne bi trebalo da se vraćate na istu stvar, očekujući drugačije rezultate, bez nekih značajnih promena.

Ne radite ništa što zahteva da budete nešto što, zapravo, niste

U svemu što radite, morate sebe da upitate: “Zašto ja ovo radim? Da li sam sposoban za to? Da li mi odgovara? Da li je to održivo?” Ukoliko je odgovor na sva pitanja ’ne’, treba vam izrazito dobar razlog da dalje nastavite sa tim.

Ne menjajte drugu osobu

Kada shvatite da ne možete naterati nekoga da radi nešto što vi želite, dajete joj/mu slobodu i dozvoljavate da iskuse posledice. Ako ovako postupate, pronaći ćete i ličnu slobodu.

Ne možete da udovoljite svima

Jednom kada shvatite da ne možete zadovoljiti sve, počinjete da živite sa punom svrhom, nastojeći da zadovoljite prave ljude.

Ne birajte komfor nego dobrobiti

Jednom kada uspešni znaju da žele nešto što zahteva bolan, vremenski ograničen postupak, ne smeta im taj bolan korak, jer on dovodi do dugoročnih prednosti. Izostavljanje ovog principa je jedna od fundamentalnih razlika između uspešnih i neuspešnih ljudi, bilo da je reč o privatnom ili profesionalnom svetu.

Ne verujte ako nešto deluje savršeno i bez mane

Prirodno je da vas privuku ljudi koji deluju “neverovatno”. Ljudi vole izvrsnost i trebalo bi da tragaju za tim. Trebalo bi da slede one koji odlično rade svoj posao, zaposlene sa visokim performansama, partnere koji su izuzetni, prijatelje koji imaju dobar karakter i kompanije koje su iznad proseka. Ali, kada neko ili nešto izgleda isuviše dobro da bi bilo stvarno, najčešće nije tako savršeno. Sam svet je nesavršen.

Nikada ne skidajte pogled sa cele slike

Ljudi emocionalno funkcionišu bolje i ponašaju se bolje u životu kada mogu da sagledaju celu sliku. Za uspešne ljude – nijedan događaj nije uvek cela priča.

Ne zanemarujte dublju perspektivu

Ma koliko dobro nešto izgleda spolja, samo kroz uzimanje dublje i iskrenije suštine saznaćemo šta, zaista, treba da znamo: realnost koju dugujemo sebi.

Ne preispitujte se u negativnom kontekstu

Jedna od najvećih razlika između uspešnih i neuspešnih jeste što u ljubavi i životu, vezi ili poslu, uspešni uvek pitaju sebe: “Koja je moja uloga u ovoj situaciji?”, odnosno ne doživljavaju sebe kao žrtvu, čak i kada to jesu.

Unutrašnji život se odražava na spoljne uspehe

Dobar život, ponekad, nema mnogo veze sa spoljašnjim okolnostima. Mi smo uglavnom srećni i ispunjeni zbog onoga ko smo iznutra, što dokazuju mnoga istraživanja, a zatim naše unutrašnje stanje znatno doprinosi onome što stvaramo u spoljašnjem svetu. I obrnuto je tačno: Ljudi koji još uvek pokušavaju da pronađu uspeh u različitim oblastima života, gotovo uvek mogu da upere prstom u jedan od ovih obrazaca kao razlog zašto ponavljaju iste greške. Svi greše, čak i oni najuspešniji. Ali, kada jednom iskuse određenu grešku, više je neće ponavljati, što je razlika između njih i “ostalih”. Zašto? Zato što uspešni uče iz bola – sopstvenog, kao i bola drugih. Bol je, često, neizbežan, ali ponavljanje iste patnje dva puta – kada imamo izbor da naučimo iz toga i uradimo stvari drugačije, se zasigurno može izbeći.

-Ne trebaju nam novi načini za neuspeh. I oni stari rade sasvim dobro!, zaključuje dr Klaud.