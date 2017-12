Coca-Cola praznična pakovanja: Zahvalnost na dar

Reći ćete, prošlo je za tren. Kao da je juče bio januar, a danas već dočekujemo novi. Ponovo smo u zimskim čizmama i čekamo beli pokrivač. Praznično raspoloženje, novogodišnje svetiljke i ukrasi, sniženja, pokloni, sve najavljuje Novu godinu. Ponovo su pitanja ista. Kako smo proveli ovih 365 dana, da li je bilo uspešno, da li je bilo prilike za bolje poteze ili smo ispunili sve što smo zacrtali? Sa druge strane, želje nam mogu biti drugačije, mogu biti nove. Koliko ste zahvalni onome što vas okružuje i ljudima koji su uz vas? Kada su želje u pitanju, vrlo često geldamo na njih samo kroz neke krupne stvari i tako preletimo preko onih koje idu uz svaki dan, preko onih koje nose sa sobom osmehe i lepa osećanja.

Koliko god da živimo brzo, koliko god da jurimo na dnevnom nivou, ne smemo da zaboravimo da zastanemo nekad na tren i da obratimo pažnju na upravo te detalje kako bismo potpunije uživali u istim. To su one male, nanizane, sitnice koje čine život, koje čine one krupne. Zaslužile su da čuju jedno “Hvala” i svi oni koji su sa vama u tim sitnicama zaslužili su iznad svega, bilo kog novogodišnjeg poklona, jedno “Hvala”.

Coca-Cola vam ovog kraja godine pomaže u tome jer njeno praznično pakovanje sa sobom nosi poruku zahvalnosti koju treba podeliti svima kojima želite. Na vama je samo da odaberete da li ćete ih obradovati uz Coca-Colu originalnog ukusa ili sa onom bez šećera. Za koju god varijantu da se odlučite, budite sigurni, za nekoga ćete pokrenuti novogodišnju magiju, pokrenućete i krug zahvalnosti koji će vas ispunjene i srećne odvesti u 2018. godinu, gde vas i dalje čeka nezaboravni, osvežavajući ukus Coca-Cole!