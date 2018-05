Cifre od kojih se vrti u glavi: 16 najplaćenijih uloga svih vremena

Pre nekoliko godina uspeh filmova bio je gotovo zagarantovan ukoliko bi se u glavnoj ulozi našao veliki glumac. Zvezde poput Vila Smita, Toma Kruza i Džimija Kerija bile su neverovatno dobro plaćene devedesetih godina jer su oni bili ti koji su publiku dovodili u bioskope.

Tako je Keri za ulogu u filmu “The Cable Guy” 1996. godine bio plaćen 20 miliona dolara, jer se očekivalo da će doneti toliku zaradu samo prvog vikenda.

Danas su stvari nešto drugačije. Veću zaradu pre garantuje franšiza nego sami glumci.

Međutim, pojedini glumci i dalje uspevaju da sebi obezbede veliku zaradu od uloge, poput Vina Dizela koji je za film “The Fate and Furious“ bio plaćen 20 miliona dolara i Danijela Krejga koji je ostvario zaradu od 25 miliona dolara za sledeći film o Džejmsu Bondu.

Takođe, bitno je naglasiti da ovi iznosi nisu bili unapred dogovoreni, već podrazumevaju i procenat od zarade filma.

Lista najplaćenijih uloga izgleda ovako:

16. Ema Stoun, “La la land“ – 26 miliona dolara

15. Arnold Švarceneger, “Terminator 3: Rise of the Machines“ – 29 miliona

14. Džim Keri, “Yes Man“ – 30 miliona

13. Tom Henks, “Saving Private Ryan“ – 40 miliona

12. Kameron Dijaz, “Bad Teacher“ – 42 miliona

11. Robert Dauni Džunior, “The Avengers“ – 50 miliona

10. Leonardo Dikaprio, “Inception“ – 50 miliona

9. Džek Nikolson, “Batman“ 50 – miliona

8. Džoni Dep, “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides“ – 55 miliona

7. Tom Henks, “Forrest Gump“ – 60 miliona

6. Harison Ford, “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“ – 65 miliona

5. Džoni Dep, “Alice in Wonderland“ – 68 miliona

4. Sandra Bulok, “Gravity“ – 70 miliona

3. Tom Kruz, “Mission: Impossible – Ghost Protocol“ – 75 miliona

2. Vil Smit, “Men in Black 3“ – 100 miliona

1. Kijanu Rivs, trilogija “The Matrix“ – 250 miliona