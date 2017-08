Četiri “zdrave” navike koje to u stvari nisu

Nisu sve zdrave navike bezopasne, kažu stručnjaci. Nakon što je prošle nedelje dvadesetpetogodišnja bodibilderka iz Australije preminula usled prevelike doze proteina, stručnjaci su objavili koje još navike za koje mislimo da su zdrave ustvari to nisu.

-Za većinu ljudi, proetin kao dodatak ishrani nije opasan, a predoziranje njim skoro da je nemoguće, rekao je doktor Mehmet Oz, dodavši da je preminula imala problem sa ureom za koji nije znala, te zbog toga organizam nije mogao da razgradi protein.

Doktor je rekao i da su rizična grupa ljudi koji imaju problema sa bubrezima, kao i pojedinci koji naglo povećaju unos proteina. Ovo su još neke “zdrave” navike za koje se ne bi reklo da su opasne.

Unošenje prevelike količine vode

Pre deset godina, dvadesetosmogodišnja devojka preminula je od trovanja vodom nakon što je učestvovala u nagradnoj igri koju je organizovala jedna radio stanica. Cilj je bio da takmičar koji popije najveću količinu vode dobije konzolu za igrice.

-Telo je u mogućnosti da izbaci vodu koju popijemo, ali i tu postoje granice, kaže doktor Stenli Goldfarb, profesor medicine Univerziteta u Pensilvaniji.

Goldfarb upozorava da su maratonci, koji tokom trke gube elektrolite i natrijum, posebno ugroženi ako se preterano hidriraju nakon trke.

Preterano vežbanje

Doktor Dejvid Groner kaže da je bio svedok povećanog broja pacijenata koji se leče od rabdomiolize, koja uzrokuje slom skeletnih mišića, a sve to usled preteranog vežbanja.

Ljudi koji nisu u formi i profesionalci koji sebe teraju izvan granica mogućnosti su rizična grupa za ovu bolest, koja u ekstremnim slučajevima može rezultirati otkazivanjem srca i bubrega, usled oslobađanja kalijuma u krv.

Groner savetuje da se intenzitet treninga lagano uvećava i da se unosi dovoljno kalorija pre vežbanja.

Konzumiranje kurkume i indijskog šafrana

Iako postoje podaci koji idu u prilog teraputskom svojstvu kurkume, koja je jedan od glavnh hemijskih sastojaka indijskog šafrana, postoje i opasnosti, kaže doktorka Tanja Dempsi.

-Za pojedince, kurkuma se u organizmu registruje kao strano telo, a pokušaji odbrane mogu dovesti do opasnih reakcija u telu, pa i do anafilaksije, dodaje doktorka, koja kaže da do ove reakcije može doći posle unošenja bilo kog leka, začina ili dodatka ishrani.

Konzumiranje prevelike količine lanenog semena

Lan je poznat po svojim lekovitim svojstvima i dobrim osobinama, ali “unošenje prevelike količine lana ili nedovoljno svareno seme lana može biti vrlo opasno”, dodaje doktorka Dempsi.

-Postoji jedinjenje pronađeno u samlevenom lanenom semenu koje se u telu pretvara u derivat cijanida. Moguće loše strane konzumiranja cijanida su neuropatija i zastoj u razvoju kod dece, a trovanje cijanidom može, u ozbiljnijim slučajevima, dovesti do smrti, objašnjava ona. Ovo, ipak, ne znači da ne smete konzumirati laneno seme, samo treba obratiti pažnju, dodala je doktorka.