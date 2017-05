Četiri načina da vam struk bude tanan

Osobe u srednjim godina zaista teže gube naslage oko stomaka. Ako primetite da ste počeli da se širite, hitno zaustavite vagu, preduzmite ove mere.

Dr Nerav Padlija, stručnjak za mršavljenje tvrdi da dolaskom u tridesete godine života, nivo hormona u telu opada. To je razlog zašto i metabolizam počinje sporije da radi, a ljudi se više goje. Istraživači su otkrili da se muškarci i žene goje 450 do 900 grama svake godine u periodu od 35. do 55. godine.