Bitlsi nove generacije: Najpopularnija svetska rep grupa Migos stiže na glavnu binu Exit festivala!

Ovogodišnji apsolutni hedlajneri vodećih festivala na zvanično najbolji evropski veliki festival dolaze sa vrha američke top liste albuma čije prvo mesto su osvojili sa čak dva albuma. Tako su za samo godinu dana postali jedna od svega pet rep grupa kojima je to uspelo u karijeri, a sa vrtoglavih 15 numera koje su se istovremeno našle na američkoj top-listi, Migos su oborili rekord star 54 godine koji su pre njih držali samo Bitlsi!

Trio koji čine Quavo, Offset i Takeoff svet je zaludeo prvo hitovima “Versace” i “Look At My Dab”, da bi 2016. godine njihov megahit “Bad and Boujee” inkasirao preko 600 miliona YouTube pregleda i držao svetski tron pune četiri nedelje uprkos tome što je izašao u isto vreme kad i megahit Eda Sheerana “Shape of You”. Dok ih je Gardijan uporedio sa Bitlsima, Rolling Stone ih je proglasio grupom koja oblikuje popularnu kulturu!

I trenutno najtraženiji holivudski glumac Donald Glover u svom pobedničkom govoru na Zlatnim globusima za Migose je izjavio: “Oni su Bitlsi ove generacije”! Uz dve Gremi nominacije i plejadu zvezda sa kojima sarađuju kao što su Pharrell, Nicki Minaj, Drake, Gucci Mane, Katy Perry, Justin Bieber, Cardi B i brojni drugi akteri ove prave planetarne “Migomanije”, jasno je da će popularna trojka iz Atlante još dugo vladati svetskom scenom!

Aktuelna 2018. već je njihova godina, od no. 1 albuma do nastupa na poluvremenu jednog od najvećih sportskih događaja na svetu, NBA All-Stars vikendu održanom u Los Anđelesu. Kao da to nije dovoljno, jedan od Migosa, Quavo, na istom događaju, ali na All-Stars utakmici poznatih ličnosti, osvojio je titulu najvažnijeg igrača (MVP) igravši u timu sa zvezdama kao što su Win Butler iz sastava Arcade Fire, te glumci Jamie Foxx i Kris Wu. Pored njega ovu trojku još čine Offset i Takeoff, a u sastavu Migos igraju od 2009. godine.

Probili su se svojim prvim izdanjem iz 2013. godine “Young Rich Niggas” i singlom “Versace”, koji je 2016. dostigao zlatni tiraž nakon što je Drake uradio remiks ove pesme i stavio sastav u centar pažnje američke javnosti. “Bad and Boujee”, noseća numera njihovog narednog albuma “Culture”, izrasla je u svojevrsni internet fenomen i deo “meme” kulture, dostigla vrtoglavi četvorostruko platinasti tiraž i postala omiljena u klubovima širom sveta, na radio stanicama, ali i favorit poznatih ličnosti!

Sam album svrstan je u najbolja izdanja 2017. godine od strane najvećih muzičkih medija kao što su Rolling Stone, Pitchfork, Stereogum, Clash, Consequence of Sound i mnogi drugi, a već posle par nedelja od izlaska nadmašio ga je aktuelni nastavak “Culture II”.