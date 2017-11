Bioten – priroda tvoja snaga!

Povezane vesti



Kada ste poslednji put uzeli album u svoje ruke i prelistali fotografije od pre nekoliko godina?

Ne sećate se? Ili jednostavno albume i nemate, jer ste i vi jedni od onih koji svoje fotografije dugi niz godina čuvaju na društevnim mrežama, u mobilnim telefonima, i to samo one na kojima ste dobro ispali, na kojima je svetlo jako, lice izgleda mlado, bore nevidljive, a svi mogući “filteri“ uključeni…

Da, danas je uz samo nekoliko klikova moguće podesiti da na tim fotografijama budete sasvim drugačiji, da to ne budete vi. Činjenica je da naš najveći organ – koža, pamti sve i da taman kada počete da se osećate dobro u njoj, ona počne da se menja, i to baš negde posle 30. godine. Upravo onda kada želite svim svojim prijateljima da pokažete da ste završili fakultet, našli dobar posao, postali roditelji predivnih mališana, ali jedna “stvar“ – vaša koža – vas uporno nagoni da brojne fotografije brišete sa društvenih mreža, jer naprosto one odaju da ste izgubili onaj sjaj od pre.

Počnete sve češće da se pitate: Kad bi moja koža barem mogla da ostane glatka i meka, elastična i jedra… ili, makar, sveža i zategnuta? Ali svesni ste da je to što je koža sve manje takva, krivac kolagen – odnosno njegov nedostatak.

Ubrzo posle 25. godine koža počne da gubi kolagen, a taj proces se sa svakom godinom ubrzava i baš onda kada želite da celom svetu pokažete gde ste i šta ste, odustanete, jer, ipak, to niste vi, ne onakvi na kakvog su vas navikli prijatelji koji su pre desetak godina otišli daleko.

I tako sa godinama postajete nezadovoljniji, tužniji, a vaša koža suva, opuštena, a bore sve dublje i brojnije…

Ali to ne mora biti tako, ne kada priroda umeša svoje prste!

Koži je moguće vratiti kolagen i to zahvaljujuću savremenim kozmetičkim dostignućima!

Ostavite druge da tuguju, a vi uzmite stvar u svoje ruke i to uz pomoć proizvoda iz Bioten Multi Collagen linije. Reći ćete “da, ima još krema sa kolagenom...“! Tačno je, ima, ali Bioten je naš izbor zato što:

koristi prirodne sastojke

sadrži 3 tipa kolagena koji su ključni za zaustavljanje procesa starenja kože

daje fantastične rezultate koji su zaista i klinički potvrđeni

U saradnji sa prirodom i savremenim kozmetičkim dostignućima Bioten Multi Collagen linija sadrži COLLAGEN RESTORER – svetski nagrađivan sastojak u borbi protiv bora i pobednik u kategoriji kozmetike, kao najbolji sastojak na takmičenju 25 godina inovacija.

On, u stvari, predstavlja peptid čija je uloga da stimuliše sintezu 6 osnovnih strukturnih elementa kože – 3 tipa kolagenih vlakana (I,III,IV), potporna vlakna i hijaluronsku kiselinu. Kao rezultat toga smanjuje se dubina bora, koža vidno postaje glatka i jedra, dok se njena čvrstina i elastičnost poboljšavaju.

Sve to kao rezultat ima samo jednu stvar, najvažniju stvar – vaš osmeh će ponovo biti na licu, a duboko urezane bora i suva koža daleka prošlost!

I ono što je najvažnije uspećete da povežete odličan kvalitet proizvoda i veoma pristupačnu cenu.

Postanite svesni da vas samo jedan korak deli od vašeg starog “ja“, zato vas Bioten, zajedno sa svojom ambasadorkom, nagrađivanom pevačicom Elenom Paparizou, poziva da otkrijete moć multi KOLAGEN linije i novi dnevni ritual za brigu o licu koji će otkriti, ili povratiti, vašu prirodnu lepotu.

Neka svaka vaša fotografija bude vredna čuvanja, jer uspomene su vaša sećanja i vaše juče. Neka na svakoj to slici budete blistavi i zadovoljni sobom bez upotrebe filtera, jer upravo proizvodi Bioten Multi Collagen linije su najbolji prirodni “filter“ koji ćete ikada probati.

Više informacija potražite na www.biotenskincare.rs