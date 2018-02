Bil i Melinda Gejts: Nije pošteno da mi imamo milijarde dok neki drugi nemaju gotovo ništa

“Da li je pošteno da smo tako uticajni”, pitanje je na koje su se tokom intervjua s Kristijan Amanpur za CNN osvrnuli Bil i Melinda Gejts razgovarajući o svom filantropskom radu i fondaciji koju zajednički vode, te pismu kroz kojeg se svake godine obraćaju javnosti.

-Mnogo su nas puta pitali da li je pošteno da smo tako uticajni, i naš odgovor je – ne, nije. Nije pošteno da mi imamo milijarde dok neki drugi nemaju gotovo ništa. I nije pošteno da naše bogatstvo otvara vrata koja su drugima zatvorena. Međutim, mi se bavimo ovim i koristimo svoj uticaj kako bismo pomogli ljudima širom sveta i postigli jednakost. Predani smo ideji otvorenosti o tome šta finansiramo i koji su bili rezultati. Iako nije uvek jasno šta je bio uspeh, a što nije, volimo da razgovaramo s našim članovima ekipe i savetnicima. Iako smo napravili dobar posao u tome da skrenemo pažnju na zdravlje i siromaštvo, naš rad nije ni blizu gotov, kažu u pismu supružnici.

Napominju i da njihov uticaj i moć često demotiviše ljude da im otvoreno upute kritiku ili savet.



-U biznisu će vam uvek reći šta ne valja, ali u filantropiji nije tako jer se svi boje, neopravdano, da će izgubiti finansiranje. Zato je razgovor i odgovaranje na teška pitanja izrazito važno, znači da moramo pametno da zapošljavamo, konsultujemo se s ekspertima, stalno učimo i slušamo različite perspektive, kažu bračni drugovi i saradnici.

-Iako je naša fondacija najveća na svetu, biznisi i vlade i dalje troše više nego mi. Kalifornija, recimo, troši više nego što mi dajemo samo kako bi održala sistem javnih škola. A mi svoje resurse koristimo na vrlo specifičan način – testiramo potencijalne inovacije, sakupljamo i analiziramo podatke i tome prilagođavamo naš rad. Želimo da budemo inkubator za različite ideje, te onda pomoći da najbolje od najboljeg naraste što je brže moguće, kaže Melinda Gejts i osvrće se na pitanje zašto naprosto ne daju svoje bogatstvo nekoj vladi ili političarima.



-Verujemo da organizacije poput naše imaju jedinstvenu i nezamenjivu ulogu u društvu. U stanju su da detektuju gde je pomoć najpotrebnija i onda na svojim plećima da iznesu projekte koji su visokorizični i koje vlade ne mogu da odrade, a biznisi ne žele. Ako odgovorni političari nešto pogrešno urade trebalo bi, u teoriji, da izgube posao, a da ne kažem da se vlast vrlo brzo i menja, dok mi svoje greške i pogrešne korake pokrivamo sami, kaže Bil Gejts kojeg najčešće pitaju “šta on dobija time što daje okolo svoj novac”.

-Bićemo van sebe od sreće ako pomognemo pri eradikaciji nekih bolesti poput malarije. Radimo to što radimo i zato što smo tako odgojeni, oboje dolazimo iz porodica koje su nas odgajale u veri da je naš zadatak da svet ostavimo boljim mestom nego kakvo je bilo kad smo krenuli. Melinda je od detinjstva volontirala, besplatno držala instrukcije i živela veru koju su joj usadili roditelji. Moji roditelji su bili zagovornici niza važnih udruženja i lokalnih organizacija u Sijetlu i šire. Naravno, to nisu samo naše vrednosti niti mi na njih polažemo neka specijalna prava. Milioni ljudi vraćaju svojim zajednicama volontiranjem, doniranjem i pomaganjem. Mi smo samo u neuobičajenoj poziciji jer – imamo jako puno novca. Naš cilj je da radimo ono što su nas roditelji naučili i da popravimo stanje sveta, rekao je Gejts osvrnuvši se na gotovo dve decenije rada sa suprugom. To je, kaže, većina njihovog braka i do sada je fondacija postala neodvojiv deo identiteta para, postala je njihov život.

-Jako nam je, takođe, važno da svemu tome naučimo i svoju decu. Čim su malo porasli, počeli smo da ih vodimo sa sobom kako bi i sami videli šta mi to tačno radimo, i zašto mislimo da je važno. Svi smo zajedno učili, često u društvu lidera, naučnika i vaspitača. Sve što smo tokom godina naučili želimo da iskoristimo za najbolji mogući rad naše fondacije. Možda smo pre dve decenije mogli da donesemo neku drugu odluku o tome šta da uradimo s našim bogatstvom, sada nam je neki drugi scenario potpuno nezamisliv, slažu se Melinda i Bil Gejts koji imaju troje dece, zajedno su “teški” 90 milijardi dolara, a tokom godina su donirali gotovo 30 milijardi dolara.

Kako je napisao novinar Nil Tvidi za The Telegraph ” Vilijam Henri Bil Gejts je bogat čovek. Njegovo bogatstvo se procenjuje na godišnji BDP jednog Ekvadora, i čak nešto više od godišnjeg BDP-a jedne Hrvatske. Po ovom pomalo sirovom kriterijumu osnivač Microsoft-a vredi dve Kenije, tri Trinidada i desetak Crnih Gora. Nije loše za čoveka koji je odustao od fakulteta. Gejts je takođe rekao da je on osiguran kad je u pitanju hrana i odeća, te da njemu novac više ništa ne znači. Znači mu da promeni svet.”