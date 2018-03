Bes može biti i koristan: Šta da uradite kad vas obuzme ljutnja

Studiji istraživača Univerziteta u Viskonsinu pratila je šta se dešava u mozgu studenata kojima je upravo rečeno da će, verovatno, školarina za naredni semestar biti viša.

Svi su bili besni, videlo se to po reakcijama nekih od njih, ali i po onome što se dešavalo u njihovim glavama. Potpisivanje peticije koja bi, eventualno, zaustavila nameru o poskupljenju studiranja, učinila je studente zadovoljnim.

Naučnici su zaključili da nas izražavanje besa čini srećnijim, kao i rad na pronalaženju rešenja. Dakle, kada vas sledeći put nešto razbesni, pokušajte sledeće:

Ne udarajte u zid, već udahnite duboko

Zaboravite na udaranje jastuka, zida ili bilo kog drugog predmeta, na lomljenje olovaka. Suprotno popularnom verovanju, ove uobičajene reakcije ne smanjuju bes. Zapravo, istraživanja otkrivaju da se tako samo povećavamo loše emocije.

Pokušajte da razumete svoj bes

Razmišljajte kao detektiv i otkrijte o situacijama i ljudima koji su uticali na to da osetite bes, bilo kada. Kada otkrijete krivce, pokušajte da ih izbegnete, uvek kada je to moguće. Ako ne možete da ih izbegnete, barem ćete znati kada da ih očekujete i moći ćete da se pripremite na to i da umanjite ili skroz obuzdate bes.

Ne trudite se da zaboravite da ste bili besni

Da biste naučili kako da se suočite sa besom, vizualizujte scenu u kojoj ste se ljutili. Pnovite to nekoliko puta zamišljajući kako ste sve mogli da reagujete, osim da besnite. Sledeći put kada opet budete ljuti, jedna od ovih opcija će se pojaviti u vašem umu, pružajući vam bolji odgovor.

Prošetajte

Pet minuta šetnje izvan mesta na kojem ste osetili ljutnju, pomoći će vam da se brže opustite. Međutim, ako bes osetite za volanom, na primer, u saobraćajnoj gužvi, pustite radio, omiljenu muziku i pevajte glasno, što glasnije.

Zamislite znak “stop!”

Zatvorite oči i pokušajte da zamislite sobraćajni znak “stop” i tako zaustavite sebe da reagujete impulsivno.

Naučite da prepoznate upozorenja

Prepoznajte svoje lične znakove eskalacije ljutnje: stisnute pesnice, čvrsto zatvorene oči, znojenje, ubrzano disanje… Zatim koristite duboko disanje da biste ponovo preuzeli kontrolu nad svojim besom. Ako niste sigurni u znake upozorenja o svom nadolazećem besu, pitajte prijatelje ili članove porodice – oni će znati!

Sedite opušteno

Ukoliko se nalazite u situaciji ili među ljudima za koje pretpostavljate da mogu da vas razbesne, uradite sledeće preventivne stvari: sedite tako da vam bude udobno, postavite noge ravno na podu ispred sebe, ruke spustite u svoje krilo, opustite ramena tako da mišići oko njih nisu napeti. Duboko udišite kroz nos i izdišite kroz usta kako biste pomogli telu da se opusti