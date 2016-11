Anabela Atijas otkriva tajne svog savršenog izgleda



Pevačica Anabela Atijas i nakon četrdesete godine uspela je da sačuva mladalački izgled zahvaljujući odličnoj genetici, ali i unutrašnjem miru koji je postigla.

Zanosna plavuša ne krije da rado koristi dostignuća savremene dermatologije kako bi što duže očuvala prirodnu lepotu, svesna činjenice da ništa ne traje večno i da je bitka sa starošću unapred izgubljena.

Osim što vodi računa o nezi, ova majka tri kćerke odnedavno redovno trenira pilates koji joj pomaže da postigne balans duha i tela i vodi računa o ishrani, a zdrave navike rado prenosi i na svoje nasledice.

Iako ste na javoj sceni duže od dve decenije, ljudi vas i dalje doživljavaju kao mladu devojku s početka karijere. U čemu je tajna vašeg izgleda?

– To me često pitaju, ali ne znam tačan odgovor. Mogu samo da pretpostavim da je razlog tome moj vedar duh i dete u meni, koje me nikako ne napušta. Osim toga, nikad se bolje nisam osećala u svojoj koži i, kao što se kaže, dobra sam sama sa sobom, pa se verovatno to odražava i na moj izgled.

Postojali su periodi u vašem životu kada ste prolazili kroz veoma teške situacije, da li se to odražavalo na vaš izgled?

– Svakako, na meni se uvek vidi kada mi ne ide u životu. Svi mi imamo svakodnevne probleme koji su rešivi i sa takvim situacijama se lako suočavam, međutim, kada sam psihički loše, nezadovoljna i emotivno neispunjena, to se odmah odrazi na moj izgled.



Da li nega zauzima važno mesto u vašem životu?

– Posvećujem dosta pažnje svom licu, telu i kosu, a ti svakodnevni rituali postali su mi rutina. Volim da radim piling tela, da nanosim različite maske na kosu i slične stvari. Takođe, veoma je važno i šta unosite u organizam, jer pojedine namirnice jako utiču na izgled, a naročito na ten.

Vodite li računa da se u vašoj kući jede zdravo?

– Volim domaću kuvanu hranu, i kada je spremam vodim računa o svakom sastojku, međutim, to ne znači da kuvam baš svaki dan. Nekada su obaveze takve da po nekoliko dana moramo da jedemo van kuće. Ali, trudimo se da balansiramo pošto smatram da je u tome ključ. Ne odričem se ničega i kada poželim pojedem i masniju hranu ili slatkiše, mada to nije moja svakodnevica.

Bavite li se rekreativno sportom?

– Nešto više od šest meseci idem na treninge pilatesa i to onog izvornog koji se radi na spravama. Te vežbe mi jako prijaju jer se otpor stvara težinom sopstvenog tela, tako da se i mišići izdužuju i postaju vretenastiji. Takođe, vežbe koje radim veoma su dobre za unutrašnje organe, naročito kod žena, pa sam tako, recimo, uspela da ojačam mišiće stomačnog zida, koji su mi usled tri porođaja bili oslabljeni. Mnogo je elemenata baleta uključeno u treninge, pa žene postaju gracioznije. Pored fizičkih, osećam i mnoge psihičke boljitke, jer je za rad svake vežbe potrebna koncentracija, a samim tim postiže se balans duha i tela.



Mnoge žene koje vežbaju u teretani gube na ženstvenosti, kako vam se dopada taj trend?

– Meni se upravo to desilo kada sam trenirala u teretani i bila sam malo zabrinuta zbog toga, pošto su mi se mišići usled bildovanja skratili. Srećom, otkrila sam pilates i rešila sam problem, jer mi se ne sviđa kada žene izgube na ženstvenosti usled prečestih treninga.

Koliko posvećujete pažnju nezi lica?

– Imam svoju kozmetičarku Didu kod koje idem već tri godine, što se vidi na mom licu. Ona jako lepo radi svoj posao i potpunosti joj verujem. Postoje tretmani koji su u skladu sa mojim godinama i koje redovno praktikujem, dok ima i onih koje radim preventivno. Najviše mi prija mezoterapija lica, jer mi je jako važno da sačuvam svoj prirodan izgled. Bavim se pevanjem, pa ne bi bilo lepo da izgubim ekspresiju lica, tako da na nekim borama insistiram da ostanu.

Kako ste reagovali kada ste primetili prve bore?

– Nikada ih nisam doživela kao nešto strašno već kao činjenicu da sam došla u neke godine i da je baš lepo što se i sa borama osećam poletno i mlado. Koristim sve blagodeti savremene dermatologije kako bi što duže sačuvala prirodan izgled, ali sam svesna da ne mogu večno da budem mlada.

Na koji način negujete lice kod kuće?

– Posle dobre serije tretmana mezoterapije, koji se rade na oko šest meseci, i redovnih kozmetičkih tretmana, nemate potrebu za prevelik trud kod kuće. U poslednje vreme osim što pažljivo čistim lice, koristim samo kokosovo i arganovo ulje koje nanosim na vlažnu kožu. To mi jako prijaja, jer je posle toga koža nežna, a oba ulja su i antibakterijska, tako da nema straha od bilo kakvih infekcija.



Trudite li se da navike redovne brige o izgledu prenesete na kćerke?

– To mi je bitno, jer je i na mene sve navike prenela moja majka. Ali ne tako što smo razgovarale o tome, već sam je ja posmatrala i “upijala” sve što me je interesovalo. Tako danas i moja deca posmatraju mene i polako uče.

Vaša najstarija kćerka Luna nedavno je pokrenula svoj blog, dajete li joj savete u vezi sa mejkapom?

– Lunu najčešće savetujem da se uopšte ne šminka, jer smatram da je tako najlepša. Danas devojke jako rano počinju da se šminkaju i nanose jak mejkap, kakav se koristi za scenu, a taj trend mi se ne dopada. Možda je jedan od razloga što sam uspela da sačuvam kvalitet svoje kože taj što se, osim kada radim, privatno nimalo ne šminkam. Srećom, Luna je već uvidela da joj jaka šminka nije potrebna i da je čak i na fotografijama mnogo lepša bez nje, tako da se šminka samo u izuzetnim prilikama.

Pre oko godinu dana promenili ste boju kose. Kako se osećate kao plavuša?

– Mislila sam da nikada više neću biti plavuša, ali setila sam se jedne moje prijateljice koja mi je rekla da žena što je starija treba da ima sve svetliju boju kose, jer je ona čini svežijom. I zaista je tako. Ja sam igrom slučaja postala plavuša, boju kose promenila sam za potrebe snimanja spota, ali sam onda shvatila da mi se sviđa kako mi stoji i da sam kao brineta izgledala mnogo umornije.