Ališa Kiz: Žena koja je rekla ne šminki



Kada je Ališa Kiz na finalu „Lige šampiona“, potom i na dodeli “MTV” nagrada nastupila bez trunke šminke, mnogi su se zapitali zbog čega se lepa pevačica odlučila na tako hrabar potez.

Čak je i spot za novu pesmu „In Common“ snimila bez mejkapa. Nije imala ni puder na licu.

– Svi u nekom trenutku života dođemo do perioda kada nam dosadi da budemo savršeni. Nametnuto nam je to još od tinejdžerskih godina, kada počinjemo da se šminkamo kako bismo izgledali što lepše. Sakrivamo se iza maskara, senki, karmina… Ja više ne želim da se skrivam. Ne želim da krijem svoje misli, dušu, snove, borbu, bilo šta. Verujte mi, to je najjači, najčistiji i najmoćniji osećaj koji sam ikad doživela – objasnila je pop diva.

I dok kamere “hvataju” svaku pegu na njenom licu, slavna pevačica konačno je zadovoljna sobom, što delom duguje i suprugu, producentu i reperu Svizu Bicu, koji je bezrezervno podržao njenu odluku da skine sve maske.



Posle prvog porođaja Ališa je dugo vodila bitku sa kilogramima.

Uspeh na tom planu proslavila je novom pesmom i spotom, kojim je, pokazavši savršenu figuru, pobrala sve komplimente.

Kada je rodila drugo dete, sa nekoliko kilograma viška, ali neizmerno srećna, lepa Njujorčanka odlučila je da ne kamuflira svoj izgled i ne skreće pažnju sa tela na lice koristeći preparate za ulepšavanje.

Tako je spot za pesmu “In Common”, koju je predstavila ove godine, snimila bez trunke šminke i mejkapu definitivno rekla “ne”.



Muzičkoj industriji i u prvi mah šokiranoj javnosti praktično je poručila da ne želi da bude rob slike idealne žene koja se neprestano nameće.

U svom eseju objavljenom u časopisu “Lenny Letter” Ališa je detaljno objasnila razloge, i kao najvažniji činilac navela meditaciju koja joj je pomogla da pronikne u suštinu svoje ličnosti.



U tekstu, koji je objavljen na popularnom sajtu, tridesetpetogodišnja zvezda je, između ostalog, otkrila:

– Svako od nas pre ili kasnije dođe u period kada želi da bude savršen. Na primer, u srednjoj školi sve “lepe” devojčice nose sjaj za usne, ajlajner i maskaru. To je onaj trenutak u životu kada deo tebe shvati da je, ako želiš da se uklopiš u sredinu i budeš lepa, neophodno da se “pokriješ”. Došla sam u fazu da svaki put kada izađem iz kuće brinem da li sam našminkana i hoće li me neko takvu “uslikati”. Bilo je to površno razmišljanje, ali sam se zaista tako osećala. I sve to zbog mišljenja drugih. Ne želim više da se skrivam. Ne samo moje lice, već i moj um, moju dušu, misli, snove, borbe i emocije. Više ništa ne želim da skrivam. Kunem se, to je najjači, najmoćniji i najlepši osećaj koji sam ikada imala.

Da li je u pitanju samo faza, koja će u nekom trenutku dobiti svoj ublaženi oblik, ili se Ališa Kiz doživotno neće šminkati, pokazaće vreme.



Ono što je izvesno je da u eri fotošopa i ulepšavanja stvarnosti raznoraznim filterima sve veći broj zvezda odbija da bude deo tog trenda. Među onima koji su digli svoj glas za prirodan izgled i lepotu je i Meril Strip, koja godinama izbegava tešku šminku.

Iskorak je napravila i njena mlađa koleginica Mila Kunis – za magazin “Glamour” fotografisala se bez šminke, pa je sada sasvim jasno da pitanje nije “hoće li ih biti još”, već “ko je sledeći”.