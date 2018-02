Pod obavezno: Posle 40. dobra nega je nezamisliva bez ovih pravila

Da biste i u zrelim godinama zadržali lepotu i mladalački izgled, donosimo pet jednostavnih i praktičnih saveta koji će vam pomoći u tome

Zdrava ishrana

Vaše telo, koža, kosa i nokti itekako će vam na tome biti zahvalni. Pravilna ishrana uključuje puno voća i povrća, kao i vodu. Neka namirnice budu iz domaćeg, prirodnog uzgoja. Mnogi će pomisliti da je to lakše reći nego učiniti i to je istina, ali vi to zaslužujete. Zapazićete promenu nabolje kad su u pitanju koža i kosa jer ćete ih nahraniti potrebnim materijama, piše Elle.

Zaštita od sunca

Ako ste se godinama izlagali suncu ili išli u solarijum, bilo bi dobro da to prestanete činiti. Osim što ćete prerano dobiti bore, postoji i opasnost od dobijanja raka kože. Koristite proizvode sa zaštitnim faktorom (najmanje 30), ‘poigrajte’ se šeširima i sunčanim naočarama. Kremu sa zaštitnim faktorom nosite u torbi ili u autu, te je nanosite nekoliko puta dnevno.

Nega lica

To vam mora postati rutina. Dakle, čišćenje lica i nanošenje hidratantne kreme pre spavanja i ujutru neka postanu pravilo. Ženama se često dogodi da odu na spavanje, a da prethodno nisu skinule šminku, posebno ako su imale naporan i iscrpljujuć dan. Stoga, neka vam vlažne maramice uvek budu na noćnom stočiću, nadohvat ruke. Vlažne maramice neće temeljno i dubinski očistiti lice, ali i to je bolje nego zaspati s puderom, rumenilom i maskarom. Šminka zatvara pore i isušuje kožu. Važno je da na spavanje odete čisti i sveži. Ujutru obavezno nanesite hidratantnu kremu, po mogućnosti sa zaštitnim faktorom, a osim lica, njom namažite vrat i ruke.

Manje je više

Ako ste se voleli jaku šminku, sada je vreme da malo ‘olabavite’. Naime, često previše šminke može stvoriti utisak da ste stariji nego što zaista jeste. Pripazite na ten i negujte lice. Kad imate dobar ten i negovanu kožu, često je dovoljna samo maskara koja će dodatno poboljšati utisak.

Počnite iznutra

Uz pravilnu ishranu i zaštitu od sunca, uključite i vežbe. Pustite endorfine neka cirkulišu i ‘odrade’ svoje. Nema ništa privlačnije od opuštenog izraza lica i osmeha.