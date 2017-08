Nije samo loša modna ideja: Ne nosite istu obuću dva dana za redom

Svako od nas ima omiljeni par cipela, i najradije bismo ih nosili svakog dana. Zbog toga ih često i nosimo više dana zaredom, a to je velika greška.

Za nošenje grudnjaka postoji jedno važno pravilo – koliko god da vam je onaj omiljeni udoban i lepo vam stoji, ni slučajno ne treba da ga nosite dva dana zaredom, jer će tako brže izgubiti oblik i čvrstinu. Ista stvar je i sa cipelama.

Udobna obuća – zdrave noge

– Najbolji način da produžite vek svojih cipela je da ih redovno rotirate, i da ih u danima kada ih ne nosite napunite hartijom ili bilo čime što će im omogućiti da zadrže oblik – kaže Džim Kas iz renomirane kuće “Allen Edmonds” koja se bavi proizvodnjom cipela.

Kad nosite cipele, koža od koje su napravljene upija znoj sa stopala. To je potpuno normalna pojava, ali je važno da cipelama date vremena da se prosuše pre nego što ih ponovo obujete. Ako to ne uradite, koža će se uvrnuti i izgužvati a cipele izgubiti oblik. I ne samo to, poprimiće neprijatan miris sa kojim ćete se teško izboriti.