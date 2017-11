10 stvari koje će se desiti vašem telu kada prestanete da jedete meso

Povezane vesti



Odlučite li da iz svoje ishrane izbacite meso, doći će do velikih promena u vašem telu – od toga da ćete smanjiti višak kilograma do manjeg rizika od nekih bolesti. Ali, ima to i svojih mana.

1. Smanjiće vam se telesna težina

Ljudi koji prestanu da jedu meso u proseku izgube oko pet kilograma. Osim toga, ako se odreknete mesa, više nećete morati toliko precizno da sabirate kalorije ili više da vežbate da bi imali lepu liniju. Prehrana na bazi povrća odradiće svoje.

2. Broj dobrih bakterija u crevima će porasti

Crevna flora ljudi koji jedu meso i vegetarijanaca se razlikuje. Studije pokazuju kako ljudi koji jedu samo hranu na bazi biljaka, imaju više dobrih bakterija – zaslužnih za bolje zdravlje.

Kada prestanete da jedete meso, potrebno je neko vreme da se crevna flora popravi. Može vam se dogoditi da u početku budete naduti jer se creva i gušterača prilagođavaju novom režimu ishrane.

3. Koža će vam izgledati zdravije

Mnogi ljudi koji su prestali da jedu meso, primetili su da im koža izgleda bolje – nestale su im akne s lica. naučnici kažu kako ishrana na bazi biljaka čisti telo od toksina, a to itekako utiče i na dobar izgled kože.

4. Imaćete više energije

Pošto pređete na vegetarijansku ishranu, primetićete da više niste toliko umorni i tromi – imaćete više energije.

– Nekada sam bila iscrpljena i kada sam ceo dan bila u kancelariji. Sada trebam dobar trening da bih se osećala umorno – rekla je jedna vegetarijanka.

5. Smanjiće se rizik od kardiovaskularnih bolesti

Spona između jedenja crvenog mesa i kardiovaskularnih bolesti pronađena je davno. Američki naučnici otkrili su da karnitin u crvenom mesu izaziva hemijske reakcije koje negativno utiču na srce.

Uz to, pokazalo se da kod vegetarijanaca postoji manji rizik od hipertenzije, dijabetesa, raka debelog creva i raka želuca.

6. Nivo holesterola će biti za trećinu manji

Dokazano je da kada ne jedete meso, nivo holesterola u vašoj krvi pada. Takav efekat može se uporediti s onim kod uzimanja lekova za holesterol, ali u slučaju vegetarijanstva – nema nuspojava.

Ljudima sa aterosklerozom (krvni sudovi postaju debeli i kruti) preporučuje se da jedu povrće.

7. Dobri geni će raditi bolje

Postoje dobri i loši geni, a naučnici su otkrili kako okolina utiče na njihov rad. Ako nam je život nezdrav, loši geni počinju brže da rade – a to uzrokuje razne hronične bolesti i gojaznost. Kada živite zdravo, delovanje gena se menja.

Prestanak jedenja mesa pomaže u normalizaciji rada našeg tela.

8. Može doći do nedostataka vitamina i minerala

Događa se da ljudima, kada prestanu da jedu meso, počnu u telu da nedostaju jod, gvožđe, te vitamini D i B12. Ali, naučnici kažu da, ako se u vegetarijansku ishranu uvrsti dosta mahunarki, orašastih plodova, celih žitarica, voća i tamno zelenog povrća, problema ne bi trebalo da bude.

9. Možete da izgubite osećaj ukusa

Cink je važan element odgovoran za oset ukusa. Crveno meso i kamenice sadrže veliku količinu cinka. Odlučite li da postanete vegetarijanac, znajte da i taj problem možete rešiti unosom dovoljne količine belog pasulja, orašastih plodova, celih žitarica i mlečnih proizvoda.

10. Mišićima će trebati više vremena za oporavak

Proteini su neophodni za jačanje mišića i njihov oporavak nakon vežbanja. I životinjske i biljne belančevine dobre su za rešavanje tih problema. Ali, valja imati na umu da biljnim proteinima treba više vremena da počnu da deuju.

Nutricionisti preporučuju vegetarijancima i veganima da jedu belančevine neposredno nakon treninga jer se tako lakše i brže apsorbuju.