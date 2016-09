Zvezde koju uprkos svemu negiraju da su bile na estetskoj hirurgiji

Holivud je pun plastičnih lepotica. Iako su retke one koje su to javno priznale, mi smo za vas odabrali nekoliko njih koje uprkos svemu viđenom i dalje tvrde kako nisu išle pod nož.





Kim Kardašijan

Najpoznatija starleta današnjice kune se u svoj prirodni izgled. Iako izgleda potpuno drugačije nego 2007. godine kada je prvi put primećena u Holivuduu. Stručnjaci su se složili kako je popularna starleta sigurno radila na izgledu.

– Kim izgleda kao da je operisala nos jer je most nosa tanji – izjavio je stručnjak za Radar Online.

Kardašijanova tvrdi da uprkos tome što joj je nos najveća nesigurnost, da nikad nije imala operaciju.

Tvrdi da se njeno lice promenilo zahvaljujući povremenom botoksu, ali i konturi lica.



Blejk Lajvli

Glumica Blejk Lajvli takođe je bila nezadovoljna s oblikom svog nosa. I upravo je u njenom nosu najveći problem – izgleda sumnjivo tanji nego kad je bila tinejdžerka, ali ne očekujte priznanje.

– To je način na koji se širi glasina. Ljudi žele da stvore negativne priče o vama. No, ne mogu da dopustim da to utiče na mene – izjavila je za Bazfid.

Da li joj verujete?



Niki Minaž

Niki Minaž godinama je na udaru glasina kako je stavila implantate u grudi i zadnjicu.

Pre nekoliko godina pokušala je da opovrgne te glasine pa je izjavila za Huffington Post:

– Nikad nisam imala operaciju na licu.

To ne znači da nije imala na ostatku tela.



Melani Grifit

Jedna od najpoznatijih glumica Melanie Griffith godinama je na udaru medija zbog svoje transformacije.

Mel nikad nije priznala niti jednu operaciju, štaviše, sve ih je demantovala, ali je neke stvari ipak odaju – ravniji nos, zategnuto lice, te punija usta govore sami za sebe.



Rene Zelveger

Oskarovka Rene Zelveger se 2014. godine pojavila gotovo neprepoznatljivog izgleda.

Plastični hirurg rekao je za Dejli mejl da je Rene imala estetski zahvat blefaroplastiku, operaciju kojom se uklanja višak kože s područja gornjih i donjih kapaka te masne naslage s područja donjih kapaka.

Na pitanje je li otišla pod nož, izjavila je za People magazin:

– Živim drugačiji, sretniji i ispunjeniji život te se to očito reflektovaloo i na moj fizički izgled.

Još jedna ubedljiva izjava zar ne?

Meg Rajan

Godinama je slovila kao jedna od najlepših holivudskih glumica, no eg Rajan je u želji da izgleda mlađe uništila svoju lepotu. Plastični hirurg Lajl Bek veruje kako je ona koristila laserske tretmane pomlađivanja lica, filere za usne i da je popravljala nos, ali je malo preterala s botoksom.

Meg je za Net-a-porter izjavila:

– Ne posvećujem mnogo pažnje tračevima. Postoji mnogo mržnje u svetu danas. Moje prijateljice i prijatelji pričaju o deci, o svetu, budućim naraštajima i budućnosti sveta i zajednice. Ne bave se mržnjom i osudama.

Još kad bi bila iskrena prema sebi.