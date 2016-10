Zvezde koje mrze internet i društvene mreže



Iako smo već navikli da se o gotovo svemu informišemo sa interneta i društvenih mreža neke slavne ličnosti jednostavno ne podnose ovakav oblik komunikacije.



Vinona Rajder

Ova filmska zvezda je u intervjuu datom 2010. priznala je da nikad ne koristi internet na računaru. Dodala je da samo čita mail preko svoga mobilnog telefona.

Anđelina Džoli

Oskarovka se jednom pohvalila kako uopšte ne zna da uključii računar.

Bred Pit

I poput uskor već bivše supruge i Bred je “alergičan” na društvene mreže i internet tehnologiju.

Izjavio je da ne želi kao drugi učestvovati u “mašinama za publicitet”.

Ako se po jutru dan poznaje upravo ga to čeka tokom razvoda.



Elton Džon

Britanski muzičar je mišljenja da internet treba potpuno ugasiti na pet godina.

– Izađimo na ulice i protestujmo umesto da sedimo po kućama i pišemo blogove – rekao je za tabloid San.



Džordž Kluni

Jedan od najvećih protivnik Fejsbuka i Tvitera.

– Radije bih da imam javni, na televiziji prenošen rektalni pregleda nego da sam na Fejsbuku – oštar je Kluni.

I tu nije kraj. On je u intervjuu za Eskvajer rekao da svaka slavna osoba koja ima nalog na Tviteru za njega je moron.

Eminem

Muzičar je za Spin izjavio da ne želi ni da nauči da radi na računaru, jer bi verovatno ceo dan provodio čitajući komentare o sebi.

– To bi me dovelo do ludila.



Dženifer Lorens

Glumica i miljenica Amerike, kako joj tepaju mediji, u razgovoru za BBC rekla je da ideja da tvituje jednostavno nepodnošljiva za nju.

– Nisam baš dobro sa telefonima ili tehnologijom. Stvarno ne mogu da držim korak s internet tehnologijom – istakla je Lorens.