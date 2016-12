Znate li šta jedu i koliko troše na hranu sestre Kardašijan?

Čak i ako povremeno gledate “Keeping Up with the Kardashians”, sigurno ste primetili barem dve stvari koje su pravilo u njihovim životima.

1) Razgovor mobilnim obavezno mora da bude preko zvučnika

2) Ako želite da ručate, to mora da bude salata u providnoj plasičnoj posudi

Ove godine Kim nam je na svojoj web stranici otkrila tajne koje se kriju u tim plastičnim posudicama zdravlja. Ono što znamo jeste da dolaze iz Health Nut u Kalabasasu (Kalifornija) gde svi žive. Cena salata kreće se između 10 i 12 dolara.

Međutim, Kim nam je otkrila da je svaka sestra različita pa je i svaka posudica, iako na oko ista, zapravo različita.

Kim

– Kineska salata sa piletinom i mangom – otkriva Kim svoj izbor. Kim je prošle godine tvitovala kako je njena najdraža salata “Chef Salad”, ali devojka je očigledno promenila mišljenje. Ne možeš uvek da jedeš jedno te isto. Nova salata je čak dolar jeftinija od njenog prošlog favorita. Očigledno je Kim postala odgovornija prema novcu u 2016. godini. Za piće uzme green-tini. Nekakva zdrava bezalkoholna verzija martinija.

Kloi

Kloi jede isto što i Kim, ali ne štedi na svom jelu. Umesto “obične” piletine doda organsku piletinu i avokado što je četiri dolara više. Za piće isto kao i Kim.

Kortni

Najstarija Kardašijan sestra je inače najveći ljubitelj zdrave ishrane u porodici. Ona pak jede Kimin bivši favorit – Chef Salad, bez sira, bez paradajza i bez klica. Dakle, ostaje samo narezana ćuretina, semenke suncokreta i salata. Iako, doda malo avokada. A pije zeleni čaj.

Kajli i Kendal

Predstavnice Džener strane porodice, Kajli naručuje Deluxe salatu sa narezenom piletinom bez paradajza i sira i sve “zalije” sa green-tinijem.

– Sve volimo to piće, LOL – kaže Kim.

– Kenedal takođe voli tu salatu.

Ipak, ne hrane se sestre samo sa salatama, mada im je to očigledno najdraži obrok kad je u pitanju ručak.