Žerard Pike obožava svoju suprugu Šakiru i posle šest godina braka (video)

Poznata kolumbijska pevačica Šakira objavila je novu pesmu “Me enamore” (Zaljubila sam se) koju je posvetila svom mužu, fudbaleru Barselone Žerardu Pikeu.

Ubrzo je usledilo snimanje spota u čemu je aktivnu ulogu uzeo i sam fudbaler.

Pike je, po scenariju, u jednom trenutku trebao da snimi trenutak kada Šakira beži iz stana, a on joj pomaže.

Međutim, njegova ruka se našla na guzi slavne pevačice. Iako se ona u prvom trenutku blago naljutila na ovaj potez, ispala je kraljica jer nije želela da izbaci pomenuti deo iz spota.

A, Pike? Još jednom je potvrdio da se divi Šakirinoj pozadini. Nedavno je na Tviteru objavio deo video iz Šakirinog spota i istakao da mu je njena guza najdraži deo.

This is one of my fav parts in the video! 😋😋https://t.co/0JhDXG0JAN pic.twitter.com/jZTVl9hfcw

— Gerard Piqué (@3gerardpique) April 1, 2017