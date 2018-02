Zbog smrti gitariste: Oproštajna turneja Pola Sajmona

Muzičar Pol Sajmon najavio je oproštanju turneju, nekoliko dana pošto je Elton Džon najavio da će i njegova predstojeća trogodišnja turneja biti oproštajna.

Sajmon (76) je objavio na društvenim mrežama da će njegova predstojeća muzička turneja biti poslednja, a kao razloge za povlačenje naveo je smrt njegovog glavnog gitariste i lične stvari.

Karte za oproštajnu turneju, u okviru koje će Sajmon nastupati u Kanadi, Severnoj Americi i Evropi, biće puštene u prodaju 8. februara.

Turneja će početi u maju i završiće se 15. juna velikim koncertom u Londonu, gde će mu se kao specijalni gosti pridružiti Džejm Tejlor i Boni Rait.

Sajmon se proslavio hitovima “The Sound of Silence”, “Mrs Robinson”, “Bridge Over Troubled Water” i “Diamonds On the Soles of Her Shoes”.