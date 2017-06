Zašto je Kameron Dijaz nestala iz Holivuda i tako kasno se udala? (video)

Povezane vesti



Glumica Kameron Dijaz se poslednji put pojavila 2014. godine u mjuziklu “Annie”, a od tada nije snimila ni jedan film.

Iako spada u najpopularnije, ali i najplaćenije filmske zvezde u Holivudu, Kameron je rekla da joj je dve decenije neprestanih putovanja od seta na set, kao i samog snimanja, zaista previše.

– Samo sam zakočila. Ne mogu sebi da kažem ko sam zapravo. Što je zaista strašna stvar kada se s njom suočite – rekla je Kameron i objasnila šta mora da učini: Osetila sam potrebu da se saberem i prikupim deliće sebe.

Za sada Kameron nije planirala ni jedan projekat u ovoj godini.

Tokom njenog gostovanja na jednoj panel diskusiji, gde su bile i Tori Burč, Miranda Ker i njena snaja modna dizajnerka Nikol Riči; gde je Gvinet Paltrou bila moderator, postavljeno je i pitanje ljubavnih i bračnih veza. Tako je i Kameron upitana zašto se kasno udala i zašto je čekala 40-tu da kaže sudbonosno “da”?

– O, bila je 41. – učtivo je ispravila sagovornika Dijazova uz svoj neodoljiv osmeh.

– Mislim da je u pitanju samo činjenica da do tada nisam upoznala svog sadašnjeg supruga Bendžija Medena, razumete na šta mislim? Naravno, imala sam veze pre njega. Ali, postoji zaista jasna razlika između “momka” i supruga. Imam supruga koji je moj životni partner, ali i partner u svemu ostalom. Govorimo o potpuno različitoj vrsti ljudi! Mi smo toliko različiti jedno od drugog, ali delimo iste vrednosti – mi smo zaista kao slični u tom pogledu kao “jaje-jajetu”. Oboje smo “uvrnuti”, što je dovoljno za oboje.

– Mi žene smo previše objektivizovane – rekla je Kameron i naglasila:

– Nekako, moj suprug ima tu sposobnost da mi pokaže i prikaže da ne budem samo “osoba u vezi”, već da smo zasta ravnopravni u njoj.

Nikol Riči je Kameronina snaja, udata za Džoela Medena, Bendžijevog brata blizanca, već sedam godina. Modna dizajnerka je nazvala porodicu Meden veoma bliskom, naglašavajući ostalim panelistkinjama da su svi okrenuti jedni drugima, čuvaju zajedništvo i porodicu, kao u jednom velikom sistemu podrške.

Kameron je dodala da je njen suprug već dve godine podržava i uz nju je na način za koji je mislila da je nemoguć u vezi:

– Nikada do sada nisam iskusila tako nešto Nikada nisam bila voljena na takav način. Gledam ga svakog dana i on me inspiriše – tako je predan. Zaista sam prava srećnica.