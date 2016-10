Zaljubljen do ušiju: Džastin Teru otkrio tajnu srećnog braka sa Dženifer



Džastin Teru ili kako ga često zovu gospdin Dženifer Aniston uživa u vezi sa svojom suprugom, a nedavno je u razgovoru za magazin “pipl” otkrio tajnu uspešnog braka.



– Budite dobri i saosećajni prema svom partneru. To je najvažnije. Prići svakoj situacije sa dobre strane i puni razumevanja – objasnio je jednostavnu filozofiju.

On je naglasio još jednu stvar a to je da je Džnifer poslednja osoba sa kojom razgovara pred spavanje i prva sa kojom prozbori u novom danu.



– Kad god ne žurimo na posao volimo da se razvlačimo ujutro i to je najbolji deo dana – dodao je Džastin a zatim nastavio da hvali svoju suprugu.



– Ona je jaka ličnost koja je dosta toga prošla u životu i nije je slomiti. Ponosan sam na to kakav je borac i čast je biti sa njom – zaključio je zaljubljeni Teru.