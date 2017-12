Za nju su godine samo broj: Sofija Vergara pokazala kako je izgledala pre dve i po decenije (foto)

Glumica Sofija Vergara, po mišljenju mnogih, jedna je od najlepših žena na svetu. To dokazuju i liste najlepših dama, na kojima je često na prvom mestu. Najplaćenija televizijska glumica istakla je da sa ponosom nosi svoje godine.

-Imam 45 godina. Iako bih to možda i želela, u ovim godinama ne mogu biti savršena. Pomirila sam se s tim, jer je to realnost. Menjamo se svi, a vidim da se to događa i meni. Želim da se zna koliko imam godina, ali želim i dalje da izgledam sjajno. Mislim, da ako si opsednut idejom da izgledaš mlađe nego što jesi – ubrzo ćeš poludeti. Mnogi mi kažu da izgledam kao da mi je 20, ali to nije istina. Koža mi se promenila, sve se promijenilo, izjavila je nedavno zvezda serije “Moderna porodica”.

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jul 18, 2017 at 2:22pm PDT

Da je oduvek bila lepotica Sofija je dokazala kada je objavila fotografiju koja je snimljena u Bogoti, kada je imala, tek, 20 godina.

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Dec 7, 2017 at 6:08pm PST

Sofija je upisala studije stomatologije, ali je sudbina za nju imala druge planove. Modni skaut je zapazio na plaži, a sa samo 17 godina snimila je i reklamu za Pepsi.