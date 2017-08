Vozač princeze Dajane posle 20 godina: Pre nego što je umrla, činilo se da uživa u životu i da je srećna

Vozač princeze Dajane juče je prvi put govorio za medije nakon 20 godina od kobne noći u kojoj je stradala Dajana. On je u emisiji “Dobro jutro, Britanijo” priznao da bi voleo da je on bio za volanom smatrajući da su te noći vozili prebrzo.

Kolin Tebut, jedan od njenih najpouzdanijih asistenata, otišao je u bolničku sobu u Parizu odmah nakon njene smrti rešen da se pobrine o detaljima koji slede. Ispričao je da je na prozore stavio ćebad kako niko ne bi mogao da vidi šta se dešava unutra, piše B92

Govoreći o trenucima nakon smrti princeze Dajane, Tebut je ispričao da je bilo “vrlo teško i emotivno gledati osobu kako leži u krevenu, a ne u mrtvačnici“.

-Našao sam neke ventilatore da rashladim sobu u kojoj je bilo veoma toplo. Dok sam šetao okolo, trepavice i kosa princeze su se pomerale prouzrokovane vazduhom i to me je dosta pogodilo. Morao sam da se okrenem, razmislim malo o svemu tridesetak sekundi i potom da nastavim sa onim što sam radio, priča on.

Tebut je ispričao da se u trenutku nesreće nalazio u krevetu, a prisećajući se Dajane, rekao je da je imala smisla za humor i da se prema osoblju ophodila sa poštovanjem, ali je i dodao da je, kada je u pitanju kraljevska porodica, postojala granica, koju nije trebalo prelaziti.

-Nijednu prekornu reč nisam čuo za dve godine, rekao je.

-Te godine, pre nego što je umrla, bila je dobro i činilo se da uživa u životu i da je bila srećna, kaže Tebut.