Vladimir Putin čestitao Božić: Želim vam zdravlje, uspeh i napredak (video)

Predsednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Božić pravoslavnim hrišćanima.

– Srdačno vam čestitam Božić. Taj praznik milionima vernika pruža radost i nadu, usmerava ih na duhovnost i tradiciju, ujedinjuje oko neprolaznih hrišćanskih vrednosti, viševekovnog, istorijskog, kulturnog nasleđa naše zemlje – poručio je, između ostalog, Putin, saopštio je Kremlj, prenosi Tass.

Putin attends Christmas service at Church of Saints Simeon and Anna in St. Petersburghttps://t.co/1yFFqA9Nm3 pic.twitter.com/WabxYzuYjg

— TASS (@tassagency_en) January 7, 2018