Viknd potvrdio da je u vezi sa Selenom Gomez

Priznajemo da smo se iznenadili koliko i vi kad su prvi put procurile fotografije Selene Gomez i Viknda. Nismo to očekivali, ali što ih više gledamo zajedno, polako postaju naš najdraži muzički par. Toliko su slatki zajedno da je to neodoljivo.

Prvi put su viđeni kako se ljube nakon večere u jednom restoranu u Kaliforniji, a zatim i na večeri s Džejdenom Smitom i Frenč Montanom. Nakon toga su počeli da se prate i na Instagramu.

The Weeknd and Selena Gomez at dinner and an art gallery in Italy pic.twitter.com/XkFAVxyTD3

— The Weeknd Direct (@TheWeekndDirect) January 28, 2017