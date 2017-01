Večeras dodela Zlatnog globusa

Mjuzikl “La La Land” sa sedam nominacija favorit je za nagradu Zlatni globus, čija će svečana dodela večeras u Los Anđelesu otvoriti sezonu dodela prestižnih holivudskih filmskih nagrada.

Glavni glumci ostvarenja mladog reditelja Demijana Šazela, Ema Stoun i Rajan Goslin, nominovani su za najbolju žensku i mušku ulugu.

Na drugom mestu nalazi se drama Moonlight sa šest nominacija.

Među ostvarenjima kandidovanim za najbolji mjuzikl ili komediju su 20th Century Women, Deadpool, Florence Foster Jenkins, Sing Street i La La Land.

Za najbolju dramu kandidovani su Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Lion, Manchester by the Sea i Moonlight.

Na listi nominovanih glumaca za najbolju mušku ulogu u oblasti drame nalaze se Kejsi Aflek za ulogu u filmu Manchester by the Sea, Džoel Edžerton za ulogu u filmu Loving, Endru Garfild za Hacksaw Ridge i Denzel Vašington za Fences.

Za najbolju žensku dramsku ulogu nominovane su Ejmi Adams Arrival, Džesika Čejsten za Miss Sloane, Izabel Iper za Elle, Rut Nega za Loving i Natali Portman za ulogu u filmu o bivšoj prvoj dami SAD “Džeki”.

Na listi kandidata za najboljeg reditelja nalaze se Demijan Šazel (La La Land), Tom Ford (Nocturnal Animals), Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Beri Dženkins (Moonlight), Kenet Lonergan (Manchester by the Sea).

Nominovani za najbolji animirani film su Kubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini, Sing, Zootopia dok su kandidati za najbolje ostvarenje na stranom jeziku su Divines, Elle, Neruda, The Salesman, Toni Erdmann.



Kandidati za najbolu televizijsku seriju u oblasti drame su Game of Thrones, Stranger Things, This Is Us, Westworld.

Glumica Meril Strip favoritkinja je za osvajanje ovogodišnje nagrade “Sesil B. Demil” za životni doprinos filmu.

Nagrada “Sesil B. Demil” dodeljuje se za izuzetan doprinos filmskoj industriji, a uručuje se na svečanosti dodele Zlatnog globusa.

Zlatni globus, američka nagrada koju od 1944. godine dodeljuje Holivudsko udruženje stranih novinara (HFPA), pokazatelj je koji će filmovi biti nagrađeni prestižnim Oskarom.

Zlatni globus dodeljuje se u oblasti filma i televizije.