Uvredila mu ćerku: Tramp zahteva otkaz za komičarku koja je vređala Ivanku

Donald Tramp se u petak još dublje upleo u televizijske skandale zatraživši da se da otkaz komičarki Samanti Bi koja je u svom televizijskom nastupu vulgarno komentarisala njegovu ćerku i savetnicu Bele kuće Ivanku Tramp.

Bi je u sredu, komentarišući Trampove kontroverzne imigracijske politike, u svojoj emisiji “Full Frontal” Ivanku nazvala vulgarnim izrazom za ženski polni organ.

Komičarka se u četvrtak izvinila, a izvinjenje je uputila i kablovska televizija TBS koja emituje šou.

-Htela bih da se iskreno izvinim Ivanki Trump i mojim gledaocima za upotrebu vulgarnosti kojom sam je prošle večeri opisala. To je bilo neprikladno i neoprostivo. Prešla sam granicu i duboko zbog toga žalim, napisala je Bi na Tviteru.

I would like to sincerely apologize to Ivanka Trump and to my viewers for using an expletive on my show to describe her last night. It was inappropriate and inexcusable. I crossed a line, and I deeply regret it.

