Uticaj Kardašijan -Džener porodice na delu: Tvit koji je uzdrmao “Snapchat”

Ako ste ikada sumnjali u moć najpoznatije rijaliti porodice na svetu ovaj podatak će vas razuveriti. Naime, sestre Kardašijan -Džener imaju milione obožavalaca, a da njihovom mišljenu slepo veruju dokazuje i tvit koji je postavila 20-godišnja Kajli Džener.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018