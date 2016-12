Uspešna godina je iza nje: Viktorija Bekam dobija kraljevsko priznanje

13 godina pošto je njen suprug dobio kraljevsko priznanje, Viktorija Bekam će se naći na počasnoj listi kraljice Elizabete II. zahvaljujući svom značajnom doprinosu britanskoj ekonomiji i humanitarnom radu.

Modna dizajnerka i ambasadorka UN-a za svoj će rad dobiti orden Britanskog carstva, odnosno Officer of the Most Excellent Order of the British Empire, koji se dodeljuje osobama koje su na neki način doprinele Ujedinjenom Kraljevstvu.

Podsećamo, bivša pevačica grupe Spice Girls je tokom poslednje decenije postala internacionalno poznata modna dizajnerka i modna ikona, proglašena je najboljim britanskim modnim brendom 2011. godine, a valja spomenuti i uspešne saradnje s Estée Lauder s kojim je kreirala sopstvenu kolekciju kozmetike, kao i humanitarni rad.