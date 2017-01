Umro je legendarni Rene iz serije “Alo, Alo”

Glumac Gorden Kej, najpoznatiji po ulozi u seriji “Alo, Alo”, u produkciji televizije BBC, umro je u 76. godini života u domu za starije i nemoćne.

Gorden je glumio je vlasnika kafića Renea Artoa u seriji koja prikazivala BBC-ju od 1982. do 1992. godine. Posljednja uloga na malim ekranima bila mu je u seriji “Revolver” iz 2004. godine.

Gordenove kolege su se oprostile od njega na društvenim mrežama. Dirljivu poruku posvetila mu je i Viki Mišel, koja je u seriji glumila njegovu strastvenu ljubavnicu Ivet.

So sad to hear news of Gorden Kaye A brilliantly talented actor consummate professional, loved the world over There’ll never be another Rene pic.twitter.com/EVcsxwtxSp

— Vicki Michelle (@vickimichelle) January 23, 2017