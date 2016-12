Umro je Džordž Majkl



Džordž Majkl preminuo je u 53. godini, “mirno u svom domu”, preneo je BBC reči menadžera slavnog muzičara, a uzrok smrti nije naveden.

– S velikom tugom i bolom potvrđujemo da je naš voljeni sin, brat i prijatelj Džordž preminuo u svom domu tokom božićnih praznika. U ovom teškom trenutku, porodici je najvažnije da sačuva privatnost. Zbog toga se porodica neće oglašavati ovim povodom – piše u izjavi koju je objavio Džordžov menadžer.

Policija grofovije Oksfordšira potvrdila je da je Hitna pomoć stigla u dom Džordža Majkla u jedan sat po lokalnom vremenu i konstatovala da nije bilo sumnjivih okolnosti smrti.

Georgis Kirijakos Panajotou, poznatiji kao Džordž Majkl, bio je engleski pevač, kompozitor a tokom karijere duge više od 30 godina osvojio je dve Gremi nagrade.

Karijeru je počeo u grupi “Wham!” koja je tokom 80-ih imala velik hit “Wake Me up Before You Go Go”. Nakon raspada benda, Majkl je započeo uspešnu solo karijeru, a njegov prvi album “Faith” kao solo umetnik prodat je u više od 20 miliona primeraka.

Britanski pop pevač zauvek će ostati upamćen po brojnim hitovima poput “Careless Whisper”, “Freedom”, “Father figure”, ali i po spotovima koje je snimao sa najuspešnijim top modelima današnjice.