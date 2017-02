Umesto slave kreatorki donela propast: Prokletstvo haljine Kejt Midlton

Kada je 2010. godine Kejt Midlton objavila veridbu sa princom Vilijamom obučena u safirno plavu haljinu do tada nepoznatog brenda Issa, dizajnerka Danijela Helajel je preko noći postala najtraženija osoba u Londonu. Haljina je rasprodata za pet minuta, a nove narudžbine pljuštale su sa svih strana.

Haljina na preklop od svilenog žerseja, dužine do kolena, poput one u kojoj je Kejt objavila veridbu u trenutku je postala klasik koji su nosile zvezde poput Dženifer Lopez, Skarlet Johanson, Dženifer Hadson i Kire Najtli. Ovaj elegantni model pogodan za sve prilike, od posla do svečanog koktela, prodavao se u 43 države. Ali samo tri godine kasnije, Danijela Helajel i njen brend Issa su nestali iz modnog sveta.

Danijela je nedavno otkrila da ju je takozvani “Kejt efekat” samo nakratko lansirao visoko u zvezdanu orbitu, a potom se sunovratila u ponor. Kaže da nije imala pojma da će Kejt da obuče haljinu koju je dizajnirala i nije bila spremna za pomamu koja je usledila.

– Ironično – kada je Kejt obukla haljinu, počela je nevolja. Naša prodaja se udvostručila, ali nisam imala dovoljno novca da finansiram proizvodnju na tako visokom nivou. Banka je odbila da mi da kredit, a fabrika je vrištala da platim račune. Trebao mi je investitor – ispričala je Danijela.

Njena prijateljica Kamila Al-Fajed otkupila je 51 odsto udela u kompaniji i ispočetka je, kaže Danijela, sve bilo dobro. Kamila je postala direktorka, a Danijela kreativna direktorka. Ali, Danijela je 2013. godine napustila kompaniju i modna marka Issa je propala.

– Otišla sam jer više nisam mogla da podnesem stres, kosa mi je osedela i počela da opada. Slomilo mi je srce to što sam morala da gledam kako nestaje posao koji sam sama izgradila u proteklih desetak godina. Dve godine ništa nisam dizajnirala. Bilo je to bolno, ali uvek sam vjerovala: ono što te ne ubije, ojača te. Mnogo sam se bavila jogom i putovala svetom – rekla je Danijela Helajel koja se vraća u modu s novom markom Dhela.

Dizajnirala je kolekcije za sezone proleće/leto i jesen/zima koje sadrže od 80 do 100 modela. Da li će nadmašiti jednu, ali vrednu “Kejt” haljinu, pitanje je…