Uglađenost i stil kao deo karaktera: Obamina čestitka potpunim neznancima oduševila sve

Mišel i Barak Obama još jednom su dokazali da su omiljeni američki par, iako već mesecima nisu stanovnici Bele kuće. Naime, Barak Obama dobija brojna pisma podrške, ali i pozivnice za venčanje, a ono što je posebno zanimljivo na mnoge i lično odgovara. To se upravo dogodilo i jednom paru koji je poželeo da im gosti na venčanju budu bivši predsednik i nekadašnja prva dama.

MY MOM DEADASS SENT THE OBAMAS A WEDDING INVITATION BACK IN MARCH AND JUST RECEIVED THIS IN THE MAIL. IM HOLLERING😂 pic.twitter.com/cUiRRAfrvD

— brooke. (@96_brooke) July 31, 2017