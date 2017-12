“U2” ispisuje istoriju: Novi album pomera rekorde

Novi album grupe U2 “Songs of Experience” popeo se na prvo mesto američke top liste albuma, čime je irski bend postao prvi u istoriji s tim uspehom u četiri uzastopne dekade.

U osamdesetim godinama prošlog veka to im je uspelo sa albumom “Joshua Tree”, u devedesetim s tri albuma (“Achtung Baby”, “Zooropa” i “Pop”), a u dvehiljadim godinama sa još dva (“How to Dismantle an Atomic Bomb” i “No Line on the Horizon”).

Albume na broju jedan u četiri dekade imaju i Bitlsi, ali ne u uzastopnim.

Četiri broja jedan u uzastopnim dekadama ostvarilo je još troje samostalnih umetnika – Brus Springstin, Dženet Džekson i Barbra Strajsend.

Album “Songs of Experience” prodat je u prvoj nedelji u Americi u 185.000 primeraka, što je najbolja nedeljna prodaja nekog rok albuma u celoj godin