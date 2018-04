Tužno sećanje na srećne dane: Povodom 26. godišnjice braka Iman se prisetila voljenog supruga

Iako je, u januaru 2018., obeležena druga godišnjica otkako je preminuo legendarni pevač Dejvid Bouvi, uspomena na njega ne bledi.

Na svom Twitter profilu, jedna od supermodela 90-ih, Iman Abdulmajid, objavila je fotografiju iz prošlosti – sa svog venčanja. Reklo bi se, slika kao slika, ali sve ima drugačije značenje kada je poznato da je njen suprug bio nikada prežaljeni Dejvid Bouvi, s kojim je, da je još živ, u utorak 24. aprila trebala da proslavi 26. godišnjicu braka. 62-godišnja Iman zato je na svoj način obeležila taj poseban dan.

When I count my blessings, I count you twice. April 24th #BowieForever pic.twitter.com/jFZqi2YcRt

— Iman Abdulmajid (@The_Real_IMAN) April 24, 2018