Trener kontroverznog tenisera otkrio: Tomićev otac je mnoge stvari rešavao na silu

Izjava Australijanca Bernarda Tomića “da mu je dosadno da igra tenis”, te “da mu je svejedno da li diže pehar ili gubi u prvom kolu”, šokirale su teniski svet.

–Nemam fizičkih problema, mislim da je trenutno mentalni aspekt problem. Ne znam zašto, ali mi je bilo malo dosadno da terenu, ako želite iskreno. Pokušavao sam samo da završim i to je to. Više me ne zadovoljava ni kada osvojim trofej. Igrao sam mnogo finala, pravio uspehe, ali sada nemam motivaciju. Vimbldon je najveći turnir na svetu, mesto gde sam beležio dobre rezultate i to je to, više nemam želju. Bio sam na terenu samo zato što sam morao, uopšte nisam imao motiv za igrom. Svejedno mi je da li ću doći do četvrtog kola na US openu ili ispasti u prvoj rundi – isto mi je. Igraću tenis još 10 godina i znam da posle karijere neću morati da radim ništa u životu, rekao je Tomić posle poraza od Miše Zvereva u svom prvom meču na Vumbldonu.

Javnost i teniski stručnjaci su šokirani, ali ne i njegov prvi trener Nil Gajni.

–Nisam iznenađen izjavom Tomića. Njegova karijera je zapravo bila ambicija njegovog oca, a ne Bernardova. Džon (otac 24-godišnjeg tenisera, p.a) ga je “grubo vozio”, mogao je da se očekuje ovakav rezultat. Tomićev otac je bio uključen u razne incidente, mnoge stvari u životu rešavao je na silu. Ovo je posledica svega. Na neki način očekivao sam da se ovakva stvar dogodi Bernardu–rekao je Gajni.

On je poručio nekadašnjem učeniku da uzme pauzu od tenisa ukoliko se ovako oseća jer će ostanak na terenu samo pogoršati stvari.

–Bernard živi u Monaku, voli brze automobile i sve te stvari. Više voli da izlazi nego da trenira. On nije spreman da se dalje nosi sa svim tim obavezama, treninzima. U određenom smislu, ovo je možda kraj priče.–

Teniske legende, međutim, nisu imale toliko razumevanja za Tomićeve stavove.

Reagovala je Martina Navratilova, višestruka šampionka Vimbldona.

–Njegove izjave su nepoštovanje sporta i nepoštovanje istorije tenisa. Ako ne može da bude motivisan na Vimbldonu, onda je vreme da pronađe novi posao. Ljudi su dobro platili da gledaju mečeve na Vimbldonu, a onda na teren izađe momak kojem je dosadno, rekla je Martina Navratilova.

Australijanac Pet Keš, koji je takođe trijumfovao na Vimbldonu, ne misli da je stav Tomića neko “australijsko nasleđe”, ali smatra da ovakve izjave mogu da naprave veliku štetu.