Travolta večno zahvalan sajentologiji: To je bio spas nakon smrti sina

Legandarni Džon Travolta osvrnuo se na smrt svog sina Džeta koji je u januaru 2009. godine, u 16. godini, tokom božićnih praznika umro od posledica epileptičnog napada. Džet je sa porodicom provodio na Bahamima božićne praznike.

Džet je patio je od autizma i Kavasakijeve bolesti.

Travolta i njegova supruga Keli preston dobili su ćerku El Blu 2000. godine, a nakon smrti Džeta, 2010. dobili sina Bendžamina.

Travolta kaže da je njemu i njegovoj porodici prinova pomogla da se oporavi od strašnog gubitka.

– Još više smo se zbližili. To što smo dobili malog Bena je neka vrsta lepka koja nas je okupila nakon neverovatnog gubitka – rekao je on.

Uspomene na taj tragični događaj toliko su snažne da je Travolta ranije izjavio da ne zna kako je uopšte preživeo taj period.

– Bila je to najgora stvar u mom životu. Ne znam kako sam se izvukao. Život me više nije zanimao i trebalo mi je mnogo vremena da se oporavim. Nisam želeo da ustajem iz kreveta – rekao je Travolta.

On je rekao i da je zahvalan sajentologiji koja mu je pomogla da prebrodi taj period.

– Zauvek ću biti zahvalan sajentologiji za to što mi je pružila podršku tokom pune dve godine i to neprekidno. Nisu imali slobodne dane. Sa mnom su radili bez prestanka na različitim tehnikama za prevazilaženje bola i osećaja gubitka i uspeli da su da me ubede da i dalje mogu da živim – rekao je on.