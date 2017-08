Tramp: Volim Belu kuću, jedno je od najlepših zdanja koje sam ikada video

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp napisao je na “Tviteru”da baš voli Belu kuću i da su lažne vesti u kojima on za nju kaže da je “rupa“.

-Volim Belu kuću, jedno od najlepših zdanja koje sam ikada video. Ali, lažne vesti kažu da sam rekao da je rupa – totalno netačno, napisao je Tramp na svom nalogu na Tviteru.

I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump – TOTALLY UNTRUE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017