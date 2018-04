Tračevi su postali istina: Zvezda ‘Beverli Hilsa’ razvodi se posle tri godine braka

Glumica Dženi Gart (46), našim gledaocima najpoznatija po ulozi Keli u seriji “Beverli Hils” razvodi se od supruga Dejvida Abramsa (36) posle skoro tri godine braka.

Kako piše People, Abrams je u petak podneo zahtev za razvod braka zbog nepremostivih razlika.

Par se upoznao pre četiri godine na sastanku naslepo, a venčali su se već iduće godine u Kaliforniji. Glumica je tada kazala kako sve izgleda nerealno, ali kako je Dejvid čini srećnom. Da u njihovom braku ima problema mediji su saznali krajem prošle godine, ali izvori su rekli kako par pokušava da spasi svoj odnos.

Pre Adamsa Gart je bila 11 godina u braku s Piterom Facinelijem, s kojim ima tri ćerke – Luku (20), Lolu (15) i Fionu (11). Glumica je prošle nedelje proslavila rođendan u društvu ćerki, a na Instagramu je i objavila zajedničku fotografiju.

– Znam da je slika mutna, ali to je sve što imam od rođendana. Ako bolje pogledate, ima na njoj nešto posebno – sve moje ptičice zajedno i srećne. One su moje sve, uvek tu za mene i u dobru i u zlu, naučile su me novim nivoima ljubavi i razumevanja. Odane su i prepune vere u mene. Nepokolebljive su i neverovatno čvrste. Zauvek ću biti zahvalna na tome što ih imam – napisala je Gart.