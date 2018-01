Tom Kruz: Znao sam da je članak slomljen, ali nisam hteo da ponavljam scenu (video)

Glavni razlog zašto je najnoviji nastavak ‘Nemoguće misije’ umalo bio oddložen, sigurno je bio i Tom Kruz, odnosno činjenica da je glumac slomio članak tokom snimanja šestog filma u serijalu.

Ali film ipak dolazi u julu, a Kruz je najzad krenuo da priča o svojoj povredi. Kako je već vrlo dugo poznato, nesreća se dogodila tokom snimanja jurnjave po krovovima u Londonu.

– Jurio sam Henrija (Kavila, op.a.) i trebao sam da pogodim zid i da se podignem preko njega, ali greškom sam udario zid stopalom. Istog trena sam znao da je članak slomljen, ali nisam hteo da ponavljam scenu, pa sam samo nastavio. Rekao sam kasnije da je slomljen, to je to, kraj je, vodite me u bolnicu, a onda su svi uzeli telefone i krenuli da prave planove za godišnji – izjavio je glumac.

Šesti film u serijalu zove se ‘Mission: Impossible – Fallout’. I dalje je pod režijom Kristofera Mekverija, koji je prvi reditelj koji ponavlja svoj rad u nekoj ‘Misiji’. Uz Kruza u film se vraćaju Rebeka Ferguson i Simon Peg, koji je već postao redovni glumac u franšizi. Njima se pridružuju Henri Kavil i Anđela Baset, Alek Boldvin, Vanesa Kirbi i još jedna legenda koja je s nama od početka, Ving Rejms.

Kruz je tokom razgovora potvrdio kako ćemo videti opet i Mišel Monahan, odnosno njen lik Džuliju Mejd. Džulija je bila glavni lik u trećem filmu, a na kratko smo je videli i u četvrtom.