Tom Kruz zaustavio saobraćaj u Londonu (foto)

Snimanje filma s Tomom Kruzom je danas izazvalo zastoj saobraćaja u centru Londona.

Za najnoviji nastavak “Nemoguće misije” snimalo se kako Kruz trči preko vrha železničkog mosta.

Saobraćaj je zato zaustavljen na mostu Belkfrajers, ni čamcima nije bio dozvoljen prolaz dok je filmska zvezda izvodila akciju iznad Temze, a scenu snimala ekipa u helikopteru u niskom letu, prenosi Beta.

Finally, new photos for 2018 and he’s still charming as hell 😉

plus, i thought they wrapped the production already! lol, not yet#Tomcruise #Rebeccaferguson #MissionImpossible6 pic.twitter.com/39TeycoXei

— iheartcruise (@rebeccacruise) January 13, 2018