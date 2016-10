Tom Kruz progovorio o sajentologiji: Bez nje ne bih bio ovo što sam sad, to je predivna religija

Na londonskoj premijeri filma “Džek Ričer – Put bez povratka” Lukrecija Milarini sa ITV News pitala je Toma Kruza o novom dokumentarcu Luja Teroa “My Scientology Movie”. Kruz je dao pomalo neodređen odgovor.



– To je nešto što mi je neverovatno pomoglo u životu. Sajentolog sam već 30 godina, to je nešto… znate, bez sajentologije ne bih bio ovo što sam sad. To je predivna religija. Vrlo sam ponosan – rekao je on.

Kruza je u sajentologiju uvela bivša supruga Mimi Rodžers 1986. On retko govori o svojoj veri, naročito nakon negativne reakcije javnosti na njegov intervju sa Metom Lojerom iz 2005.

U tom intervjuu, Kruz je rekao da “sajentologija daje oruže koje čovek može da primeni u životu” i žestoko osudio psihijatriju kao pseudonauku.

– Govorim protiv lekova, protiv elektrošokova kojima muče ljude. Protiv drogiranja dece, a da ona nisu ni svesna. Znate li vi šta je aderal? Znate li da je ridelin ulična droga? – rekao je Kruz, vidno uzbuđen.

Na komentar voditelja da poznaje mnoge ljude kojima su ti lekovi pomogli da se oslobode psihičkih smetnji, on je rekao:

– Mete, pitao sam te nešto. Ti ne znaš istoriju psihijatrije, ja znam. Lekovi samo maskiraju problem. Ne postoji nešto što se zove hemijska neravnoteža u telu. Mislim da postoji bolji i viši kvalitet života od onog na koji ljudi pristaju. Nije dovoljno samo da znaš ljude koji uzimaju ridelin, Mete. Treba da budeš odgovoran čovek i istražiš tu temu.