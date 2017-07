Tom Hardi snima film o ratu u Bosni: To je brutalna ali emotivna priča koja govori o zavisnosti i iskustvima u ratu

Povezane vesti



Holivudski glumac Tom Hardi tumačiće glavnu ulogu u filmu “My War Gone By, I Miss It So” o ratu u Bosni, prenosi magazin Varajeti.

Radnja filma zasnovana je na istomenom romanu iz 1999. godine, koji je napisao Entoni Lojd, britanski novinar i ratni izveštač.

A post shared by Tom Hardy (@thomashardy_) on Aug 23, 2013 at 10:03pm PDT



Lojd u knjizi opisuje svoje lično iskustvo sa ratom u Bosni, vreme koje je proveo u Britanskoj vojsci, priča o razvodu svojih roditelja, njegovom otuđenju od oca i zavisnosti od heroina.

-Reč je o brutalnoj, ali u isto vreme i osećajnoj priči, koja se bavi pitanjem prirode zavisnosti i ratnih užasa. Oduševila su me Entonijeva dela i reči, tako da smatram da je bitno da se čuje njegov glas, rekao je Tom Hardi.

A post shared by Tom Hardy (@thomashardy_) on Aug 22, 2013 at 10:48pm PDT



Lojd je odrastao u porodici sa vojom tradicijom, koja ga je odgajala na ratnim pričama i herojskim podvizima njegovih predaka.

Sa 26 godina napustio je Britaniju i otišao na ratište, gde je bio svedok sukoba Srba, Hrvata i Bošnjaka.

A post shared by Tom Hardy (@thomashardy_) on Jul 10, 2013 at 11:09am PDT

Naviknut na nalet adrenalina koji je kod njega izazivala oružana borba, Lojd je po povratku u Veliku Britaniju pokušao da izazove istu vrstu uzbuđenja upotrebom psihoaktivnih supstanci.

Hardi trenutno tumači glavu ulogu u filmu “Dunkirk”, kao pilot Kraljevske avijacije Velike Britanije.

A post shared by Dunkirk (@dunkirkmovie) on Dec 13, 2016 at 6:30am PST

Producent filma je Gavin O’Konor, poznat po naslovima “The Accountant” s Benom Aflekom, “Jane got a gun” u kojoj glavnu ulogu tumači Natali Portman, “Warrior” u kojem takođe glumi Hardi i “Pride and Glory” s Edvardom Nortonom.

-Entonijevi memoari osvojili su me još na prvoj stranici – reč je o prikazu rata kakav do sada nisam čitao, rekao je O’Konor.

-U pitanju je lična borba protiv zavisnosti, ispričana iz prvh borbenih redova u Bosni – jednog od najkrvavijih oružanih sukoba u Evropi još od Drugog svetskog rata. Ta knjga je pisana njegovim sopstvenim pesnicama, ona je njegova ‘Apokalipsa danas’. Čast mi je što imam priliku da njegove memoare oživim na filmu, zaključio je scenarista.