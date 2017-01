Tom Hardi o svojim zavisničkim danima: Alkohol je uništio moja sećanja

Poznat po pokajničkom stavu prema svom raspusnom životu u mladosti, Tom Hardi je uspeo da ponovo šokira javnost, ali i da svojom iskrenošću i kritikom na sopstveni račun prigli još više simpatija među fanovima.

Glumac je otvoreno priznao da se “ne seća ničega pre 25. godine”, jer je njegovu mladost “potpuno zamaglio alkohol”.

Tom sada ima 39 godina, postao je zavisnik od droge i alkohola kada je bio tinejdžer. Ranije je javnost šokirao izjavom da je u vreme dok je bio tinejdžer bio toliko loše da bi “i rođenu majku prodao za krek”.

– Bio sam alkoholičar, pravi pravcati, i to za mene uopšte nije bila igra. Uživao sam u alkoholu i bio sam toliko dobar u opijanju da to više ne radim. To znači da sam izbrisao mnoge stvari iz sećanja. Uopšte ne sumnjam da sam u to vreme bio neviđeni se.onja, i da sam tokom odrastanja samo zahvaljujući mojoj majci uspeo sam da ostanem čitav – rekao je Tom, a prenosi britanski tabloid “The Sun”.

On je priznao i da je njegova zavisnost o alkoholu i drogi bila produkt strahova koje je, na sreću, sada preoblikovao u veliki glumački talenat.

– Promenio sam odnos prema strahu, iako je strah najznačajnija boja u mojoj “paleti”. Ipak, prepoznao sam šta je strah i uronio u njega. Ranije nisam znao šta je to, jer vam život jednostavno ne dodeljuje vodiča za odrastanje – kaže on.

Objašnjavajući zašto je pio, Tom kaže da se pijan nije plašio ničega.

– Ipak, zbog tog “leka” za strah, uglavnom sam završavao obeznanjen. Uvek sam išao predaleko u svom odnosu sa strahom. Tako da ću i u poslu, po svoj prilici, otići predaleko – kaže popularni glumac.