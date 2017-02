Teoretičari zavere oduševljeni: Stivi Vonder se sprema da otkrije istinu o tome da li je slep (video)

Poznati pevač i kompozitor Stivi Vonder, koji je vid izgubio ubrzo nakon rođenja, već je godinama tema teorija zavere koje tvrde da on u stvari uopšte nije slep.

Stivi Vonder je dao intervju za sajt “TMZ” i tom prilikom je odgovarao na razna pitanja, među kojima je bilo i ono o tome da li bi prihvatio da učestvuje u nekom rijalitiju.

– Verovatno nikad ne bih prihvatio poziv za učešće u rijalitiju jer smatram da je to previše velik napad na privatnost.

Čuveni muzičar je zatim priznao nešto za šta je teško poverovati da je zaista istina: da je već dva puta pilotirao avionom, i da je jednom čak i prizemljio avion.

Tad se novinar našalio i rekao da će, kako je krenulo, Stivi Vonder jednog dana priznati da zapravo uopšte nije slep, i da sve vreme odlično vidi.

Ono što je usledilo može biti dokaz da Stivi Vonder ili ima odličan smisao za humor ili zaista skriva veliku tajnu, jer je na tu opasku novinaru odgovorio:

– Ove godine ću svima otkriti istinu!

