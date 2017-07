Tata Berni odahnuo, Petra Eklston najzad izbacila nasilnog supruga iz vile (video)

Džejms Stant (28) je vilu u kojoj je živeo s Petrom Ekleston (28) konačno napustio i to tek posle ručka, iako mu je sud naložio da se što pre iseli iz njene kuće u Londonu.

Ujutro oko devet sati naručio je ceđenu pomorandžu i pečena jaja. Oko 13 sati iz karipskog restorana dostavili su mu piletinu i testeninu sa sirom, a nakon obilnog ručka odvezao se u svom Rols Rojsu pušeći cigaretu, a u ruci je držao dve kristalne mačke. Njegovi vozači odvezli su i skupocene automobile, poput Rendž Rovera i Lambordžinija, čiji je pasionirani kolekcionar, a u kolekciji ih ima više od 200.

Ipak, neke njegove stvari odvezli su u polovnoj Tojoti u starim kutijama i vrećama za smeće. Berni Ekleston pozdravio je iseljenje bivšeg zeta.

