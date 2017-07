Tara Rid se pojavila na crvenom tepihu i svi su se zabrinuli (foto)

Zvezda filma “Američka pita“ Tara Rid pojavila se na crvenom tepihu i iznenadila javnost svojim izgledom.

Četrdesetjednogodišnja zvezda je izgledala gotovo neprepoznatljivo na premijeri novog sci-fi ostvarenja “Valerian and The City of a Thousand Planets“ u Los Anđelesu.

Obukla je crne pantalone, top a, kako mnogi pretpostavljaju, na glavi je imala periku. Ipak, glumica tvrdi da nema problema sa mršavošću i da joj smeta što se mediji bave njenim izgledom, piše superzena.

-Ljudi kažu da ja ne jedem. Ja jedem sve vreme. Kažu da sam ‘užasno mršava’, a svi znaju da volim da jedem više od bilo koga. Jednostavno, takva mi je genetika, rekla je i priznala da je jedino uradila liposukciju jer je želela pločice.