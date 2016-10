Tamara Eklston o dojenju ćerke: Prestaću kada ona to bude želela

Naslednica velike imperije Formule 1 Tamara Eklston ne planira još da prestane doji svoju dvogodišnju ćerku Sofiju.

– Ne znam zašto je ljudima to toliko čudno, neki su me čak i napadali – rekla je Tamara, koja dodaje da je dojenje predivna stvar u kojoj uživaju i ona i ćerka.

Sofija, kaže Tamara, nema lutku, ćebence ni cuclu, pa su joj zato mamine grudi i dalje “uteha”.

– Ja radim nešto predivno za svoje dete i ne razumem kako to može da izazove takve agresivne ispade drugih ljudi – kaže Tamara.

Sofija, kojoj Tamara zna da priuštiti već i manikir, spava u krevetu s roditeljima. Tamara još ne zna, priznaje, kada će prestati da doji, ali pedijatar joj je rekao da je granica do četiri godine.

– Zato ću polako da dođem do odgovora na to pitanje. Kraj dojenju će doći kada Sofija to poželi. Znam da će mi grudi kasnije izgledati užasno, ali nema veze – dodala je ona.