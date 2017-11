Tamara Eklston: Mnogi ljudi misle da je tata čovek bez emocija, ali to nije tačno!

Ćerka Slavice Eklston i bivši vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona Tamara progovorila je o svom odrastanju.

Manekenka je odala da je njena majka bila stroži roditelj i da su se tokom braka često svađali.

– Tokom tih svađa mama je vrištala, a tata ju je smirivao jer smo sestra i ja to od njega tražile. On je uvek bio tu za nas. Mnogi ljudi misle da je on čovek bez emocija, ali to nije tačno. Mama i tata su nam mnogo dozvoljavali. Kad sam imala 18 godina, mogla sam da pušim ispred njih, a i momci su mogli da dođu da spavaju kod nas – rekla je Tamara i dodala da je teško podnela razvod roditelja:

– To je bilo strašno. Mislim da što ste stariji, to je gore. Mama ne želi ponovo da se uda, sad živi za svoje unuke – istakla je Tamara.